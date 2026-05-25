Durante un volo, una passeggera ha portato da casa un pollo da mangiare in cabina, ma alcuni passeggeri si sono lamentati per l’odore, con uno di loro che ha commentato ad alta voce che faceva schifo. La donna ha riferito di aver mangiato il pollo durante il viaggio, scatenando un acceso scambio di opinioni tra i passeggeri presenti.

Un viaggio in aereo si è trasformato in un dibattito accesso dentro la cabina durante il volo. È il caso raccontato da una passeggera Lauren Wall che ha raccontato la sua ‘avventura’ o ‘disavventura’, dipende dai punto di vista, sul volo per Atlanta. Il cibo portato a bordo, un pollo, ha causato proteste da parte di altri passeggeri per la puzza che emanava, mentre Wall lo addentava, seduta sulla sua poltroncina. La 28enne, residente in Florida, ha dichiarato a People: “Avrei potuto prendere qualcosa in aeroporto, ma non sapevo se avrei avuto tempo. Quindi, invece di prendere del fast food o qualsiasi altra cosa avessero, ho semplicemente preparato degli avanzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho mangiato sull’aereo il mio pollo portato da casa, ma c’è chi si è lamentato per la puzza e mi ha detto ad alta voce ‘fa schifo'”: lo sfogo di una passeggera

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The Poor Student Flees! He Desperately Abandons His Trash Dad and Queen Mother

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