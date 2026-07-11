Luca Guerrini ha vinto la ventiseiesima edizione del concorso di scrittura ‘Il racconto in 10 righe’. La premiazione si è svolta nel chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo, con 92 partecipanti in gara. La giuria ha scelto il suo racconto tra tutte le opere inviate. La manifestazione si è conclusa con la consegna del premio, davanti a un pubblico presente nel cortile storico. La competizione ha coinvolto scrittori di diverse età e provenienze.

Il chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo ha ospitato l’atto conclusivo della ventiseiesima edizione del concorso di scrittura ‘ Il racconto in 10 righe ’. L’appuntamento ha registrato quest’anno la partecipazione di 92 concorrenti, suddivisi tra 66 partecipanti nella categoria over 14 e 26 nella sezione under 14. Agli iscritti veniva richiesto di sviluppare un monologo in un massimo di dieci righe, partendo dalla celebre traccia shakespeariana ‘ Essere o non essere, questo il dilemma’. La vittoria è andata a Luca Guerrini, di Bagnacavallo, con ‘ Essere – Vdm – o non essere ’. Il podio dei senior è stato completato da Elisa Terrasi di Bagnacavallo, seconda con ‘Schegge’, e da Andreea Elena Stanica di Ravenna, terza con ‘Gravità’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il racconto in 10 righe’. Il vincitore è Luca Guerrini. I partecipanti sono stati 92

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