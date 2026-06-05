Un soccorritore ha spiegato che i corpi sono stati individuati in circa cinque minuti grazie a un sistema di luci e sensori utilizzati durante le ricerche. Ha aggiunto che un errore tecnico ha impedito ai sub di uscire dalla grotta, interrompendo le operazioni di salvataggio. La squadra ha lavorato con strumenti di localizzazione e segnali acustici per trovare i corpi e tentare di risalire la via di uscita.

Come hanno individuato i corpi con soli cinque minuti di ossigeno?. Quale errore tecnico ha reso impossibile l'uscita dalla grotta?. Come hanno gestito l'attacco dello squalo tigre durante il recupero?. Perché l'assenza della sagola è stata determinante per la tragedia?.? In Breve Team finlandese composto da Sami Paakkarinen e Jenni Westerlund supporta Grönqvist.. Ritrovamento corpi dopo un'ora di ricerca in un'apertura parallela.. Recupero completato con soli cinque minuti di autonomia residua rimasta.. Presenza di squali nutrice e uno squalo tigre durante tre giorni.. Il recupero dei sub italiani alle Maldive: le testimonianze di Patrik Grönqvist. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Maldive, il racconto del soccorritore: come sono stati trovati i sub

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Il video e le voci dei soccorritori nella grotta dove sono morti 5 sub italiani alle Maldive

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