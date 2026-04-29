Fantacampionato il vincitore della 34ª giornata è Luca Ricci

Il vincitore della 34ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Luca Ricci, alla guida della squadra “Baby Bacini”. Con 107,5 punti totali, arrivati grazie ai numerosi bonus offensivi e ai contributi decisivi di due subentrati, ha conquistato il primo posto nella classifica di giornata. Nessuna insufficienza tra gli undici titolari e un bottino ricchissimo tra gol, assist e clean sheet. Determinanti le reti arrivate dall'attacco, con Malen, Thuram e Scamacca tutti a segno. Ecco nel dettaglio la formazione che ha portato Ferdinando in vetta. Luca ha schierato la sua squadra con un 4-3-3. In porta c'è Svilar (7,5) che non ha subito gol contro il Bologna.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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