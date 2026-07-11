Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore spagnolo, ex Lazio, è arrivato a Milano venerdì sera per iniziare la sua nuova esperienza con il Milan. La sua presentazione nel club rossonero segna l’inizio della collaborazione con l’allenatore Ruben Amorim. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui termini del trasferimento o sulle prime impressioni del giocatore. La società ha confermato l’accordo senza ulteriori commenti.

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Dopo l'addio alla Lazio, il difensore spagnolo è approdato venerdì sera a Milano per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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