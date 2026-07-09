Il difensore Mario Gila è arrivato a Milano. Domani sosterrà le visite mediche prima di completare il trasferimento al club. Questa operazione segue l'acquisto di Ramos, rendendo Gila il secondo acquisto della sessione estiva. La società ha confermato l'accordo con il giocatore, che si unirà alla rosa nelle prossime settimane. Nessun dettaglio è stato comunicato sui termini dell'accordo o sulla durata del contratto.

Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Questa sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e domani sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Ruben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, il giorno di Mario Gila: è a Milano. Domani live le visite mediche del difensore | PM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL MILAN VOLA! Mario Gila a un passo... mentre l'Inter resta al palo!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, ecco Gila! Questa sera arriva a Milano, domani previste le visite mediche | PM

Leggi anche: Mario Gila è pronto per il Milan: stasera l’arrivo a Milano, domani visite mediche

Temi più discussi: Milan-Gila, la Lazio rifiuta la prima offerta rossonera: servirà un rilancio. Le news; Gila al Milan: è fatta! Accordo raggiunto con la Lazio, per lo spagnolo presto le visite; Milan, intesa totale con la Lazio per Gila: affare chiuso, secondo colpo per Amorim; Calciomercato Lazio, Gila va al Milan. Difesa biancoceleste azzerata: ora gli acquisti.

Milan, Mario Gila è appena atterrato a Milano Linate Mario Gila arriva a titolo definitivo dalla Lazio per una cifra pari a 30 milioni di euro (di cui il 40% andrà al Real Madrid). #sportitalia #milan #mariogila #gila #calciomercato x.com

LIVE MN - Mario Gila è atterrato a Milano! Comincia la sua avventura rossoneraIl Milan ha trovato l'accordo con Lotito, che deve corrispondere il 50% della cifra al Real Madrid, per circa 27 milioni di euro più bonus. Al giocatore, che usufruisce ancora degli sgravi fiscali del ... milannews.it

Milan, ecco Gila: è atterrato a Milano. Le prime parole in rossoneroIl difensore spagnolo arriva dalla Lazio a titolo definitivo: domani le visite mediche, poi la firma sul contratto ... corrieredellosport.it

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit