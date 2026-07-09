Milan il giorno di Mario Gila | è a Milano Sono pronto per le sfide che ci saranno | PM
Il Milan ha annunciato che Mario Gila è arrivato a Milano. Il difensore si è presentato ufficialmente e ha dichiarato di essere pronto ad affrontare le prossime sfide con il club. Questa operazione segue l’acquisto di un altro giocatore, completando così il secondo acquisto nel mercato estivo. Gila si è mostrato disponibile a integrarsi nel nuovo ambiente e a contribuire alla squadra.
Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Questa sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e domani sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Ruben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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IL MILAN PROVA IL SORPASSO PER MARIO GILA!! La mossa perfetta per la difesa
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