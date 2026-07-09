Milan il giorno di Mario Gila | è a Milano Sono pronto per le sfide che ci saranno | PM

Notizia in breve

Il Milan ha annunciato che Mario Gila è arrivato a Milano. Il difensore si è presentato ufficialmente e ha dichiarato di essere pronto ad affrontare le prossime sfide con il club. Questa operazione segue l’acquisto di un altro giocatore, completando così il secondo acquisto nel mercato estivo. Gila si è mostrato disponibile a integrarsi nel nuovo ambiente e a contribuire alla squadra.