Da Papa Leone, negli ultimi anni, più di 200 persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, insieme ai loro familiari e ai volontari, hanno ricevuto assistenza e supporto. La collaborazione tra l’ente e questa comunità si è consolidata, offrendo servizi e aiuti pratici a chi convive con la malattia. La presenza di volontari e familiari ha rappresentato un punto di riferimento per molte famiglie in Italia.

Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Oltre 200 persone con sclerosi laterale amiotrofica, familiari, caregiver, volontari, clinici e rappresentanti territoriali di Aisla (Associazione italiana Sla), hanno attraversato l'Italia e raggiuto Roma per l'incontro con Papa Leone XIV nel cuore di una città che, ancora una volta - sottolinea Aisla in una nota - ha saputo sorprendere per capacità di accoglienza, prossimità e accessibilità con una rete di collaborazione istituzionale che ha garantito a tutti condizioni di sicurezza, dignità e accessibilità. Mentre nel Paese il dibattito pubblico si è acceso attorno al significato della...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aisla: "Da Papa Leone oltre 200 persone con Sla, familiari e volontari"

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