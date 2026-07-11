Il piano Ranucci in politica è partito dalla sinistra Usa

Da laverita.info 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno, un ex editore ha riferito a un giornalista di «Repubblica» che un sondaggio negli Stati Uniti mostrava risultati sorprendenti su una figura politica. Successivamente, ha commissionato sondaggi a Roma, coinvolgendo consulenti. Il progetto, denominato «Ranucci in politica», si sarebbe sviluppato a partire da queste attività. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dei sondaggi né sui risultati ottenuti.

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A giugno Lavitola ha rivelato al vicedirettore di «Repubblica» che un sondaggio negli Stati Uniti «dava numeri pazzeschi su Sigfrido». Poi l’ex editore ha commissionato rilevamenti a Roma coi consigli di Cappellini e Mieli. Chissà se il misterioso politico americano esiste per davvero. L’imprenditore Valter Lavitola è accusato dalla Procura di Roma di avere fatto piazzare il 16 ottobre scorso una bomba davanti alla casa dell’amico Sigfrido Ranucci. Per questo i pm gli contestano il reato di strage aggravata dal metodo mafioso. Proprio l’indagato, nelle scorse ore, ci ha raccontato di avere incontrato sotto Natale due autorevoli personalità straniere che avevano commissionato sondaggi in Europa per trovare candidati, anche appartenenti alla società civile, in grado di arginare la montante marea sovranista in Paesi come l’Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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