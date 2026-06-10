Fabio Celenza a teatro | Tutto è partito dalla mia fidanzata Il padrino e Donatella Rettore La satira politica? Non mi interessa L’intervista

Fabio Celenza, performer di Vasto nato nel 1987, ha raccontato in un’intervista che la sua carriera è iniziata grazie alla sua fidanzata, a un film di “Il padrino” e a Donatella Rettore. Ha inoltre dichiarato di non interessarsi alla satira politica. La sua voce, più riconoscibile del volto, lo rende noto online, anche se non lavora come doppiatore. In dieci anni ha trasformato la sua attività in una forma di narrazione.

La sua voce è più riconoscibile del suo volto, ma non fa il doppiatore, non esattamente. Fabio Celenza, performer internettiano di Vasto, classe 1987, in realtà fa una cosa unica nel suo genere, portandola ad un livello tale da averla trasformata, negli ultimi dieci anni, in pura narrativa. Tutto è partito da Keith Richards, come uno scherzo tra amici che però faceva molto ridere. Poi allora il lancio su YouTube, la viralità, poi la tv, negli ultimi anni in particolare con la collaborazione con Propaganda Live, e alla fine anche il teatro. Celenza è pronto per partire in tour (prima in Italia, a settembre anche all’estero) con Non era l’AI, show in cui è possibile assistere ai suoi famosi e divertentissimi doppiaggi dal vivo. 🔗 Leggi su Open.online

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