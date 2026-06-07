Ilaria Salis prende la tessera del partito Sinistra italiana | continua il gioco dell' alternanza senza alternativa tra destra e sinistra

In questi giorni, Ilaria Salis ha preso la tessera del partito "Sinistra italiana" di Fratoianni e Bonelli. Un doveroso tributo a chi la ha portata al Parlamento Europeo, oltretutto salvandola dal processo che la vedeva imputata in Ungheria. La vestale della sinistrash liberalprogressista ha dichiarato senza perifrasi che il partito rappresenta la vera alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Alternativa alla destra, badate bene, non al sistema capitalistico. Continua quindi il demenziale giuoco dell'alternanza senza alternativa tra destra e sinistra, ugualmente organiche al capitalismo. L'omogeneità bipolare su cui si regge la... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Milano, Salis prende la tessera di Sinistra Italiana. Fratoianni: Politica traiettoria collettiva

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