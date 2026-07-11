Il Pentagono ha diffuso nuovi documenti sugli avvistamenti di Ufo, tra cui immagini di sfere luminose e oggetti a forma di “stelle a sei punte”. I file non confermano la presenza di alieni, ma i fenomeni osservati continuano a sollevare interrogativi. Le immagini sono state raccolte negli ultimi mesi e rendono nota una serie di segnalazioni di oggetti non identificati. Finora, nessun elemento ha chiarito la natura di questi fenomeni.

Il Pentagono sta continuando a pubblicare materiale dall’archivio degli Ufo, ma anche stavolta non sono emersi segnali sull’esistenza aliena. Tuttavia, i fenomeni riportati continuano a lasciare una scia di domande. Il quarto gruppo di file pubblicato venerdì dal dipartimento comprende 40 elementi: 14 documenti, 19 video e altre quattro registrazioni audio, oltre che tre immagini. Non provengono solo dal Pentagono, dalla Nasa, dalla Cia, dall’Fbi e persino dal dipartimento dell’Energia. Si tratta di materiale storico, riprese a infrarossi e testimonianze di soldati abituati a riconoscere velivoli, palloni e fenomeni atmosferici. Il caso più eclatante è forse quello di cui ha parlato un aviatore della marina, che dopo 28 anni di servizio scrisse di aver guardato qualcosa di «diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pentagono pubblica altri file sugli Ufo: dalle “stelle a sei punte” fino alle sfere luminose non identificate

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Alieni, il Pentagono pubblica nuovi file sugli UFO: l'analisi di Corrado Malanga

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