Il Pentagono ha reso pubblici altri 64 file declassificati relativi a avvistamenti di Ufo o Uap. Questi documenti contengono testimonianze di ufficiali militari che descrivono incontri che li hanno lasciati senza parole. La pubblicazione si aggiunge a una precedente serie di file resi noti, ampliando il numero di rapporti disponibili. I documenti sono stati resi accessibili al pubblico attraverso un processo di declassificazione ufficiale.

Lascia “ praticamente senza parole ” la seconda tranche di documenti sugli Ufo, o Uap (“unidentified anomalous phenomena”), pubblicata dal Pentagono: 64 file consultabili sul sito ufficiale del Dipartimento della Difesa americano, che includono anche la testimonianza diretta di un ufficiale dell’intelligence risalente al 2025. La nuova diffusione comprende sei pdf, sette file audio e 51 video. Arriva a due settimane dalla pubblicazione del primo gruppo di materiali declassificati – tra documenti, fotografie e filmati, compresi alcuni fascicoli Fbi – che avevano reso noti sia i racconti di strani avvistamenti da parte di piloti militari sia alcune immagini raccolte durante missioni Nasa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ufo, il Pentagono pubblica altri 64 file declassificati: “Avvistamenti che hanno lasciato senza parole gli ufficiali”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFO, il Pentagono pubblica nuovi documenti declassificati sugli avvistamenti negli Stati Uniti

Sullo stesso argomento

Trump pubblica i file segreti sugli Ufo: cosa c’è davvero nei documenti del PentagonoTrump pubblica i file sugli Ufo: foto, testimonianze e misteri nei documenti del Pentagono Per anni sono stati al centro di teorie, sospetti e...

Finalmente declassificati i file sugli Ufo! Perché potrebbe essere una data storicaÈ incominciato finalmente il rilascio dei documenti sugli Ufo (acronimo tornato al suo ruolo) da parte del Pentagono, come promesso dal Presidente...

Il Pentagono pubblica la seconda serie dei documenti sugli Ufo tra palle di fuoco e dischi volanti x.com

Ufo, il Pentagono pubblica altri 64 file declassificati: Avvistamenti che hanno lasciato senza parole gli ufficialiNuovi documenti declassificati sugli UFO dal Pentagono: 51 video, 7 audio e la testimonianza di un ufficiale dell'intelligence. ilfattoquotidiano.it

Ufo, il Pentagono pubblica nuovi file | Spunta una testimonianza: Viste sfere verdi e palle di fuocoUfo, il Pentagono americano pubblica una nuova tranche di file. Spunta una testimonianza: Visti dischi verdi e palle di fuoco. tgcom24.mediaset.it

Oggetti che fluttuano e luci lampeggianti: cosa abbiamo imparato dai documenti sugli UFO rilasciati dal Pentagono. reddit