Trump pubblica i file segreti sugli Ufo | cosa c’è davvero nei documenti del Pentagono

Recentemente, sono stati resi pubblici documenti segreti del Pentagono relativi agli Ufo, inclusi foto e testimonianze. Questi file sono stati al centro di numerose discussioni e teorie, alimentate anche dalla cultura popolare. La pubblicazione ha suscitato interesse tra il pubblico e i media, portando alla luce dettagli finora nascosti o segreti. La vicenda coinvolge figure politiche e istituzioni militari, senza ancora chiarire le implicazioni di quanto emerso.

Trump pubblica i file sugli Ufo: foto, testimonianze e misteri nei documenti del Pentagono. Per anni sono stati al centro di teorie, sospetti e racconti alimentati dalla cultura popolare. Ora oltre 160 documenti sui cosiddetti Ufo e fenomeni anomali non identificati sono stati pubblicati ufficialmente dal Pentagono dopo una promessa fatta da Donald Trump. Gli appassionati di alieni e Area 51 probabilmente resteranno delusi dall’assenza di rivelazioni clamorose, ma la diffusione di questi materiali rappresenta comunque uno dei più grandi pacchetti di documenti pubblici mai divulgati sul tema. Cosa ha pubblicato il Pentagono. I file sono consultabili attraverso il sistema denominato “Presidential Unsealing and Reporting System for Uap Encounters”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Trump SVELA la Verità sugli UFO! Rivelazione SHOCK Mondiale

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