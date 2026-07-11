Il 12 luglio 1964, Peppino Di Capri si trovò sul palco del Vigorelli a Milano come supporto ai Beatles. In quella occasione, dichiarò di aver consigliato alla sua etichetta di firmare i Beatles, che poi divennero uno dei gruppi più influenti al mondo. La sua presenza e le sue parole sono ricordate come parte di un momento storico della musica italiana e internazionale.

Milano, 11 luglio 2026 – La musica italiana piange Peppino Di Capri, autore e interprete che ha attraversato ogni stagione del pop tricolore. Nel 1965, quando è ormai consacrato come presenza fissa nelle hit-parade ed è protagonista delle numerose manifestazioni canore che attraversano lo Stivale, Di Capri ha l’occasione di fare da “open act” a una band esplosa solo qualche anno prima e diventata fenomeno generazionale. Stiamo parlando dei Beatles. Gli “scarafaggi” di Liverpool, dopo gli esordi fra il Cavern Club e le esperienze nei club tedeschi, si sono affermati in tutto il mondo, venendo accolti in ogni loro esibizione da orde di giovanissimi fan scatenati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Peppino Di Capri, quel giorno al Vigorelli di supporto ai Beatles: “Fui io a consigliarli alla mia etichetta”

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