Il Papa ha scritto una lettera alla Chiesa in Asia, invitando i credenti a essere “costruttori di comunione” e non “architetti di Babele”. La missiva è stata consegnata dal cardinale durante l’assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell’Asia. Nella comunicazione, si sottolinea l’importanza di rafforzare i legami tra le comunità cristiane e di evitare divisioni.

Nella Lettera al cardinal Gracias, suo inviato speciale alla XII assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell’Asia (FABC), che si terrà a Jakarta, in Indonesia, dal 20 al 26 luglio 2026, Leone XIV invita fedeli e vescovi, come nell’enciclica “Magnifica Humanitas”, a rimettere Dio “all’orizzonte del nostro agire e l’essere umano al centro delle nostre scelte”, non temendo di “sporcarsi le mani nel cantiere del nostro tempo” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Il Papa alla Chiesa in Asia: siate costruttori di comunione, non architetti di Babele

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