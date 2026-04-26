Durante l’Angelus domenicale, il Papa ha ricordato il quarantennale dell’incidente di Chernobyl, sottolineando come questo evento abbia segnato la coscienza collettiva. In un discorso rivolto ai nuovi sacerdoti, ha invitato a non chiudere le porte della Chiesa e a essere un canale di accoglienza. La celebrazione si è svolta nel contesto del Regina Coeli, con l’attenzione rivolta alle sfide sociali e spirituali del momento.

Il Papa al Regina Coeli ha ricordato che «oggi ricorre il quarantesimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl che ha segnato la coscienza dell’umanità. Questo rimane un monito sui rischi inerenti all’uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze». Poi Leone ha lanciato un appello: «Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni impiego dell’energia atomica sia al servizio della vita e della pace». «Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impedimento a chi vuole entrare». È l’invito rivolto dal Pontefice durante l’omelia della messa a San Pietro per l’ordinazione dei nuovi sacerdoti della diocesi di Roma.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Papa ricorda Chernobyl e parla ai nuovi sacerdoti: “Non chiudete la porta della Chiesa, siate un canale”

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