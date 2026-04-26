Il Papa ha rivolto un messaggio ai nuovi sacerdoti, invitandoli a mantenere aperta la porta della Chiesa e a essere un collegamento per chi desidera entrare. Ha spiegato di non dover nascondere o bloccare questa porta santa, ma di lasciarla sempre disponibile per chi cerca ascolto e accoglienza. La sua parola si è rivolta a coloro che stanno iniziando il loro cammino nel ministero, sottolineando l’importanza di non diventare ostacoli.

«Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impedimento a chi vuole entrare». È l’invito rivolto da Papa Leone XIV durante l’omelia della messa a San Pietro per l’ordinazione dei nuovi sacerdoti della diocesi di Roma. Il Pontefice ha esortato i presbiteri a mantenere la Chiesa aperta e accogliente: «Oggi più che mai, dove i numeri sembrano segnare un distacco tra le persone e la Chiesa, tenete la porta aperta. Voi siete un canale, non un filtro». «La Chiesa non soffoca la libertà» Papa Leone XIV ha sottolineato come la fede non debba mai comprimere la libertà delle persone: «Dio non soffoca la nostra libertà. Ci sono appartenenze che soffocano, compagnie in cui è facile entrare e quasi impossibile uscire.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Papa parla ai nuovi sacerdoti: “Non chiudete la porta della Chiesa, siate un canale”

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