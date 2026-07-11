Le amichevoli di calcio previste a Rotterdam e Gelsenkirchen sono state cancellate improvvisamente. La decisione non riguarda soltanto questioni di sicurezza, ma rappresenta un segnale negativo più ampio per il settore. La cancellazione degli incontri è stata comunicata senza specificare i motivi ufficiali. La partita senza tifosi sugli spalti evidenzia le difficoltà che il calcio sta affrontando in questo momento.

ITALIA. Lo stop improvviso per le amichevoli di Rotterdam e Gelsenkirchen è un pessimo segnale che va ben oltre i potenziali problemi di ordine pubblico. Si comincia persino peggio di come era finita, con un divieto preventivo di trasferta per i tifosi dell’Atalanta, questa volta per due amichevoli: a Rotterdam con il Feyenoord e a Gelsenkirchen con lo Schalke 04. In entrambi i casi è arrivato dalle autorità lo stop alla vendita di tagliandi ai tifosi ospiti, con tanti cari saluti a chi (non pochi.) aveva già comprato i biglietti aerei per raggiungere Olanda e Germania e assistere al debutto stagionale europeo dei nerazzurri di Sarri in attesa di quello vero in Conference nella terza decade di agosto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il pallone senza tifosi sugli spalti non è calcio

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Esultanza anticipata sugli spalti

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