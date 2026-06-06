Bangladesh corsaro a San Marino Spinto da tremila tifosi sugli spalti
Il Bangladesh ha vinto per 2-1 contro San Marino in una partita giocata davanti a circa tremila spettatori. I tifosi presenti sugli spalti hanno sostenuto la squadra con entusiasmo. La formazione di casa ha schierato un modulo 4-3-2-1, con Colombo tra i pali e vari cambi nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il Bangladesh che ha ottenuto la vittoria fuori casa.
SAN MARINO 1 BANGLADESH 2 SAN MARINO (4-3-2-1): Colombo; Benvenuti (25’ st Fabbri), Cevoli, Pasolini, Tosi; Pancotti (14’ st Lazzari), L. Capicchioni, Zannoni (14’ st G. Capicchioni); Berardi (25’ st Valli Casadei), Giacopetti (25’ st Salicioni); Nanni (14’ st Meloni). A disp.: De Angelis, Amici, Giocondi, Rossi, M. Sancisi, Riccardi, Mularoni, Marinucci, Tamagnini. All.: Cevoli. BANGLADESH (4-3-3): Marma; Uddin, Kazi, Faysal (1’ st Ahmed), Barman; Rana, Bhuyan (1’ st Shome), Choudhury; Fahim, Morsalin (S. Rana), Islam (19’ st Ghosh). A disp.: Rahman, Hossain, Topu, Ridoy, Emon, Islam, T. Uddin, Shah. All.: Dooley. Arbitro: Walter Altmann (Austria). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Una partita storica. L’invasione pacifica dei tifosi del Bangladesh per la gara con San MarinoStasera circa un centinaio di tifosi provenienti dal Bangladesh si sono radunati nel settore ospiti del San Marino Stadium per la partita contro San...
Rissa sugli spalti durante West Ham-Arsenal: un tifoso viene spinto e cade maleDurante la partita di Premier League tra West Ham e Arsenal, si è verificato un episodio di violenza tra tifosi sugli spalti.
Temi più discussi: Bangladesh corsaro a San Marino: 2-1 allo Stadium, non basta Giacopetti; Bangladesh corsaro a San Marino. Spinto da tremila tifosi sugli spalti; Roberto Cevoli: Una prestazione non positiva, mi prendo le mie responsabilià; Lutto nazionale: San Marino si prepara per l'ultimo saluto a Mariella Mularoni.
San Marino RTV facebook
Bangladesh, prima storica vittoria in Europa: migliaia di tifosi da tutta Italia in festa a San MarinoIl Bangladesh ha scritto una pagina storica del proprio calcio in Europa con una vittoria memorabile contro San Marino, impreziosita dalla prima rete ufficiale e dalla doppietta decisiva di Barman. Il ... msn.com
Bangladesh corsaro a San Marino. Spinto da tremila tifosi sugli spaltiIl Bangladesh si aggiudica l’amichevole con San Marino allo Stadium grazie a una doppietta di Barman davanti a tremila tifosi (foto Pruccoli) ... sport.quotidiano.net