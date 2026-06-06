bangladesh corsaro a san marino spinto da tremila tifosi sugli spalti

Notizia in breve

Il Bangladesh ha vinto per 2-1 contro San Marino in una partita giocata davanti a circa tremila spettatori. I tifosi presenti sugli spalti hanno sostenuto la squadra con entusiasmo. La formazione di casa ha schierato un modulo 4-3-2-1, con Colombo tra i pali e vari cambi nel secondo tempo. La partita si è conclusa con il Bangladesh che ha ottenuto la vittoria fuori casa.