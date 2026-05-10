gli avversari pesaresi avremo sugli spalti tantissimi tifosi

Gli avversari di Pesaro si preparano a una partita importante, con molti tifosi attesi sugli spalti. Il direttore sportivo dell’Urbania ha dichiarato che si tratta di una sfida decisiva, in cui sarà necessario impegnarsi al massimo per ottenere la salvezza. A inizio stagione, con 24 punti dopo 17 partite, sembrava possibile raggiungere l'obiettivo, ma ora la situazione richiede uno sforzo maggiore.

"È una gara senza appello – sottolinea Stefano Maggi, direttore sportivo dell’ Urbania – in cui dovremo gettare in campo tutte le energie fisiche e mentali per vincere ed ottenere una salvezza che fino a gennaio (24 punti dopo 17 partite) sembrava ampiamente nelle nostre corde. La squadra è al completo, ci sarà un grande numero di tifosi al seguito". "Ci giochiamo la stagione – aggiunge Jacopo Sansuini, patron dell’Urbania – non è stato un campionato facile, però con questa gara abbiamo la possibilità di rimettere le cose a posto; la squadra in queste due settimane si è allenata molto bene e quindi andremo a Chiesanuova con il rispetto che dobbiamo ad una squadra forte e ben allenata da Mariotti, ma con la consapevolezza di poterci giocare alla pari la salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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