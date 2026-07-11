Il nuovo corso di Callegari Dall’aerospazio alla nautica

Il panorama della nautica italiana riacquista uno dei suoi marchi storici più significativi, segnando l’avvio di un rilancio che punta a ridefinire gli standard del segmento premium globale. Callegari, brand ultrasecolare nato a Ravenna nel 1906 come Saccheria Ravennate Callegari & Ghigi, si riaffaccia sul mercato con una gamma di imbarcazioni che fondono l’eredità manifatturiera del Made in Italy con il lusso contemporaneo e tecnologie strutturali di derivazione aerospaziale. Tra gli anni ‘70 e ‘80, l’azienda si era affermata come un punto di riferimento nella produzione di battelli e tender, arrivando a contare oltre 1.200 dipendenti e diventando fornitore ufficiale per l’Esercito e la Marina Militare di numerosi Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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