Nautica hi-tech | Callegari punta sul DNA aerospaziale ad Anagni

A Anagni, un’azienda nel settore nautico ha annunciato un progetto che prevede l’utilizzo di tecnologie provenienti dal campo aerospaziale. L’obiettivo è migliorare le prestazioni dei gommoni high-tech, puntando sull’applicazione di principi di fluidodinamica aerospaziale. Verranno impiegati anche materiali sviluppati per l’uso spaziale, destinati alla costruzione di maxi-RIB. La fase di sviluppo coinvolge studi e test su nuovi modelli e materiali, con un’attenzione particolare alle caratteristiche di leggerezza e resistenza.

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? Punti chiave Come può la fluidodinamica aerospaziale migliorare le prestazioni di un gommone?. Quali materiali spaziali verranno utilizzati per costruire i nuovi maxi-RIB?. Perché la produzione centralizzata ad Anagni garantisce una qualità superiore?. Come influirà la collaborazione con Tor Vergata sul design delle imbarcazioni?.? In Breve Produzione centralizzata in hub di 10.000 metri quadrati ad Anagni. Collaborazione scientifica con l'Università di Tor Vergata per nuovi modelli. Presentazione ufficiale della gamma il 11 giugno a Palazzo Fendi Roma. Riconversione industriale di ex stabilimento per tubi in rame e automotive. Il nuovo corso di Callegari punta a trasformare la nautica con l’integrazione di tecnologie aerospaziali e una produzione totalmente centralizzata nel cantiere di Anagni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nautica hi-tech: Callegari punta sul DNA aerospaziale ad Anagni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Callegari, sfida hi-tech. Dai cieli ai maxi Rib: orgoglio Made in ItalyIl rilancio di Callegari non è una semplice operazione di restyling, ma una vera rifondazione industriale che punta a scardinare le logiche... Forlì punta sul mare: con "Generazione Nautica" le professioni dello yachting entrano a scuolaIl settore nautico non è solo un’eccellenza produttiva del territorio forlivese, ma una vera e propria "rotta" verso il futuro occupazionale dei...