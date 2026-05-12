Manlio Di Stefano ha assunto il ruolo di vicepresidente presso l’azienda americana Nebex, specializzata nel settore aerospaziale. La nomina è stata comunicata recentemente e riguarda un incarico in un’azienda con sede negli Stati Uniti. Di Stefano, già noto per aver ricoperto ruoli istituzionali italiani, ora si occupa di attività nel campo aerospaziale nel contesto statunitense. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali dell’azienda.

Nuovo incarico negli Stati Uniti per Manlio Di Stefano. L’ex sottosegretario agli Esteri ed ex dirigente di Axiom Space è stato nominato vicepresidente per i mercati globali di Nebex, azienda americana impegnata nello sviluppo di un’infrastruttura finanziaria ed esecutiva dedicata alla space economy. Nebex supporta governi, industria e capitale privato a trasformare opportunità spaziali complesse in programmi realmente eseguibili. La società lavora sulla strutturazione delle operazioni, sull’allineamento tra domanda, supply chain e finanza, e sulla realizzazione di transazioni che spesso risultano bloccate per motivi finanziari, contrattuali o legati ai processi di procurement.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Aerospazio, Manlio Di Stefano è il nuovo vicepresidente dell’americana Nebex. I dettagli

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