Il nuovo corso di Gasperini a Trigoria | cambia lo staff tecnico e si muove il business della Roma

Gian Piero Gasperini ha iniziato a modificare lo staff tecnico della squadra, apportando le prime variazioni. Questi cambiamenti sono stati annunciati in vista della prossima stagione. Contestualmente, si registrano movimenti nel settore commerciale e nelle attività legate alla gestione del club. Le modifiche riguardano principalmente il personale che lavora a stretto contatto con l’allenatore, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Gian Piero Gasperini ha iniziato a ridisegnare i quadri tecnici della Roma in vista della prossima stagione agonistica, imponendo le prime significative variazioni all’interno dello staff che lo accompagnerà quotidianamente a Trigoria. La ricostruzione del club non passa soltanto attraverso le complicate dinamiche del calciomercato, ma richiede interventi mirati nelle strutture di supporto al campo per plasmare il gruppo secondo le precise metodologie del tecnico. Come rivelato dal quotidiano Il Tempo, le grandi manovre societarie stanno coinvolgendo contemporaneamente anche l’area commerciale, con i dirigenti giallorossi ormai a un passo dalla firma di un accordo economico per i kit sportivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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