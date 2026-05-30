Il club di Picerno ha annunciato che l’allenatore De Luca rimarrà in carica anche nella prossima stagione di Serie C. Tutto lo staff tecnico è stato confermato, senza cambiamenti. La decisione riguarda anche i collaboratori che lavorano con De Luca in panchina. La notizia arriva prima dell’inizio del mercato estivo, senza ulteriori dettagli sulle strategie future o eventuali nuovi acquisti.

? Punti chiave Come influirà la stabilità dello staff sul mercato estivo?. Chi sono i collaboratori che affiancheranno De Luca in panchina?. Perché la società ha scelto di non cambiare guida tecnica?. Quali vantaggi tattici porterà la continuità metodologica al gruppo?.? In Breve Staff tecnico completo: Di Deo assistente, Salsano preparatore, Tortora portieri e Guglielmi analyst.. Decisione ufficiale comunicata dalla società rossoblù sabato 30 maggio 2026.. Strategia basata sulla continuità metodologica per evitare ricostruzioni estive da zero.. Obiettivo consolidare parametri fisici e analisi tattica per la nuova Serie C.. Il Picerno punta sulla continuità: confermato lo staff tecnico per la Serie C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picerno, sfida in Serie C: resta De Luca, confermato tutto lo staff

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