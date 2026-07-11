La pista Rabiot-Napoli torna d’attualità, con l’ostacolo di sempre. Come riferito da Matteo Moretto al canale YouTube di Fabrizio Romano, il club azzurro si è mosso per Adrien Rabiot, ma con un vincolo preciso: “ Il Napoli si è interessato a Rabiot, ma non può fare acquisti senza prima effettuare delle cessioni. Per il Milan Rabiot è un calciatore importante, anche se le parti non hanno ancora parlato di futuro”. Rabiot al Napoli: perché la pista è viva. Il motivo dell’interesse ha un nome: Massimiliano Allegri. Con il tecnico il francese ha un feeling costruito ai tempi della Juventus, e non è un caso che lo stesso Rabiot abbia più volte riconosciuto quanto Allegri incida sulla testa dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli piomba su Rabiot per Allegri: c’è un solo ostacolo, ma è quello di sempre

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