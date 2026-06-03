Napoli non solo Rabiot | dal Milan il possibile prestito per accontentare Allegri

Il Napoli ha manifestato interesse per il centrocampista del Milan, Alexis Saelemaekers, proponendo un prestito come condizione. La trattativa si concentra sulla possibilità di ottenere il giocatore senza un acquisto definitivo. La richiesta del club partenopeo è che il Milan acconsenta alla formula del prestito per facilitare l’operazione. La trattativa non riguarda ancora un accordo definitivo, ma si sta lavorando per trovare un’intesa tra le parti.

Alexis Saelemaekers finisce nel mirino del Napoli con una condizione precisa: il Milan deve aprire al prestito. Secondo Il Mattino, gli azzurri hanno avviato un sondaggio per l’esterno rossonero, ma senza particolare convinzione. Saelemaekers al Napoli: perché solo il prestito convince. Il Napoli non insegue Saelemaekers come priorità di mercato. L’interesse esiste, ma rimane tiepido finché il Milan non cambia posizione sulla formula. Un acquisto a titolo definitivo non rientra nei piani della società partenopea, soprattutto considerando le risorse già impiegate nel mercato estivo. La vera apertura scatta solo se Pioli e i vertici milanisti accettano di liberare il belga in prestito, una soluzione che permetterebbe al Napoli di testare il calciatore senza esposizione economica eccessiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli-Milan, Allegri con una possibile sorpresa di formazione

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