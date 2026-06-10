Il Napoli piomba su Atta? Qual è l’ostacolo principale nella trattativa

Notizia in breve

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Arthur Atta, considerato il principale obiettivo per il centrocampo. La trattativa si scontra con due ostacoli: la richiesta di 30 milioni di euro e l'interesse del Newcastle, che ha fatto un'offerta concreta. La società partenopea deve decidere se rilanciare o rinunciare all’affare, mentre il giocatore è al centro di un confronto tra le due squadre.