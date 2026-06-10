Il Napoli piomba su Atta? Qual è l’ostacolo principale nella trattativa
Il Napoli sta valutando l'acquisto di Arthur Atta, considerato il principale obiettivo per il centrocampo. La trattativa si scontra con due ostacoli: la richiesta di 30 milioni di euro e l'interesse del Newcastle, che ha fatto un'offerta concreta. La società partenopea deve decidere se rilanciare o rinunciare all’affare, mentre il giocatore è al centro di un confronto tra le due squadre.
Arthur Atta rappresenterebbe l’obiettivo principale per il centrocampo del Napoli, ma Giovanni Manna affronta una battaglia su due fronti: la valutazione di 30 milioni e l’assalto del Newcastle. Atta e l’ostacolo del Newcastle: Manna cerca alternative. Il talento dell’Udinese piace agli azzurri, eppure il direttore sportivo non può permettersi di restare con una sola freccia al proprio arco. La Premier League rappresenta un ostacolo concreto: il Newcastle segue da tempo il centrocampista e possiede risorse economiche superiori. Per questo motivo, secondo quanto rivela Il Mattino, Manna ha già individuato quattro piste parallele che coprono tre mercati diversi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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