Il Napoli ha deciso di bloccare Dodo, ma rimane in attesa di chiarimenti sulle cessioni in programma. Il difensore brasiliano non è disposto ad aspettare a lungo e aspetta sviluppi concreti. Finora, le trattative per le uscite si sono mosse troppo lentamente, con pochi segnali di novità. La situazione resta ancora in fase di stallo, e la società cerca di accelerare le operazioni di mercato.

Il Napoli continua a essere impelagato dalla questione uscite, con qualcosa che inizia timidamente a muoversi. Troppo poco, comunque, almeno per adesso. Questa situazione rischia di bloccare l’affare Dodo con la Fiorentina. Ne parla Alfredo Pedullà. Napoli, il punto su Dodo. Dice Pedullà: “Cosa c’è oltre Zeballos? C’è un esterno destro e sicuramente hai bloccato, tra virgolette, Dodo. È chiaro che Dodo non ti aspetterà a vita se non avrai delle certezze. Oppure puoi fare un profilo giovane.” Sugli altri colpi di mercato. “ Zeballos è una trattativa indirizzata, vi confermo l’offerta ufficiale. Quindi tra Boca e Napoli c’è stato qualcosa di più dei semplici contatti, perché il Napoli vuole fare questa operazione, essendo l’esterno offensivo in scadenza a fine dicembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli ha bloccato Dodo ma serve certezza nelle uscite: il brasiliano non aspetterà a vita

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MICHEL GALABRU - Les gros malins (1969) Un simple somnifère… et il devient le roi des paris

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