Il derby del Sole si accende per Dodò | il Napoli sfida il piano brasiliano di Gasperini alla Roma

Il mercato estivo ha portato a un confronto tra il Napoli e la Roma per un giocatore brasiliano, considerato tra i più dinamici dell’ultimo campionato. La trattativa riguarda il ruolo di un difensore esterno, noto come Dodò, che ha attirato l’interesse delle due squadre. Le negoziazioni sono ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali su eventuali accordi. La questione ha riacceso la rivalità tra le due squadre, con l’obiettivo di rafforzare le rispettive rose per la prossima stagione.

Il mercato estivo riaccende l’antica rivalità del derby del Sole, questa volta attorno a uno dei profili più dinamici dell’ultimo campionato. Il Napoli ha deciso di sfidare apertamente la Roma per assicurarsi le prestazioni di Domilson Cordeiro dos Santos, calcisticamente noto come Dodò, terzino destro di proprietà della Fiorentina. Il calciatore brasiliano, reduce da una stagione in cui ha mostrato una crescita esponenziale, è diventato l’oggetto del desiderio di entrambe le dirigenze, pronte a darsi battaglia per consegnare ai rispettivi allenatori un rinforzo di spessore assoluto per le corsie laterali. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica del Corriere dello Sport, la Fiorentina valuta il cartellino del difensore circa 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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