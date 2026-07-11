il motore termico funge da generatore

Un motore a combustione agisce come generatore nel sistema e-Power, che consente di muoversi senza ricariche esterne. La tecnologia utilizza un modulo 5-in-1 compatto, più leggero rispetto alla versione precedente. La soluzione permette di alimentare il veicolo senza dover cercare una colonnina di ricarica, integrando componenti diversi in un unico elemento. Questa configurazione riduce le dimensioni e il peso complessivo del sistema, migliorando l’efficienza e la praticità di utilizzo.

La tecnologia e-Power esprime la visione asiatica della mobilità senza la necessità delle colonnine esterne. Il sistema integra un compatto modulo 5-in-1 più leggero rispetto alla generazione passata. La unità sincrona aziona le ruote anteriori erogando 311 Nm di coppia istantanea. Il termico a benzina lavora come semplice generatore per ricaricare l’accumulatore da 2,1 kWh. La trasmissione sfrutta un riduttore fisso escludendo cambi marcia. ll propulsore turbo benzina sfrutta una raffinata tecnologia chiamata cold spray. Polveri metalliche speciali vengono spruzzate a velocità supersonica sulla lega di alluminio della testata. L’assenza di fusione evita porosità strutturali migliorando la conducibilità termica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Combined Heat and Power Thermoelectric Generator System

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