lancia ypsilon per tutti torna il motore termico con prezzi competitivi

La Lancia Ypsilon torna a proporre il motore endotermico, affiancandosi alle versioni elettriche e ibride già disponibili. La nuova gamma include ora anche una versione con motore a combustione e cambio manuale, destinata a soddisfare le esigenze di chi cerca maggiore flessibilità. L’obiettivo della casa automobilistica è ampliare le opzioni offerte ai clienti, mantenendo prezzi competitivi e adattandosi alle diverse preferenze del pubblico. La vettura si rivolge a chi desidera una compatta versatile, capace di rispondere a molteplici richieste di mobilità.

Elettrica, ibrida e ora anche puramente endotermica con cambio manuale. Lancia Ypsilon allarga la sua offerta di gamma per andare ad intercettare le aspettative e soprattutto le volontà della clientela, abituata alla massima flessibilità quando si parla di questa compatta. E così il brand torinese di Stellantis porta nella line-up la Ypsilon Turbo 100, versione con il 1.2 turbo a benzina da 101 CV abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Una scelta ponderata appunto che di fatto inserisce una nuova variante di accesso alla gamma. Sotto il cofano di questa nuova declinazione di Lancia Ypsilon, il motore tre cilindri a benzina 1.2 da 101 CV a 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nuova LANCIA YPSILON: tornano cambio MANUALE e motore a BENZINA

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