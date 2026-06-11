I team di Formula 1 e la FIA hanno raggiunto un accordo sulla suddivisione tra motore termico ed elettrico, che entrerà in vigore dal 2027. La nuova regolamentazione modifica le modalità di utilizzo e il rapporto tra le componenti a combustione e quelle elettriche nelle power unit. I dettagli specifici dell’accordo, inclusi i limiti di utilizzo e le specifiche tecniche, saranno definiti nelle normative ufficiali in fase di aggiornamento. La decisione conclude un lungo periodo di discussioni tra le parti coinvolte.

La F1 corregge la rotta sul fronte delle power unit del futuro. Dopo mesi di confronti tra FIA, team e costruttori, è stato raggiunto un accordo che ridisegna progressivamente l’equilibrio tra componente elettrica e motore endotermico nelle stagioni 2027 e 2028, intervenendo su uno dei temi più dibattuti dall’introduzione del nuovo regolamento tecnico. L’obiettivo è chiaro: attenuare le criticità emerse nella gestione dell’energia senza rinunciare ai principi che hanno ispirato la rivoluzione regolamentare del 2026. La destinazione finale sarà una ripartizione della potenza pari al 60% per il motore termico e al 40% per la parte elettrica nel 2028, mentre già nel 2027 si compirà un primo passo significativo con un rapporto fissato al 58-42. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, c’è l’accordo tra i team e la FIA: cambia la divisione tra motore termico ed elettrico dal 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come cambia la Formula 1 dal prossimo GP a Miami: le decisioni prese nel summit tra FIA, FOM e team F1Il 20 aprile si è tenuto un incontro tra la FIA, la FOM, i team e i costruttori di Formula 1, durante il quale sono state discusse modifiche al...

La Formula 1 cambia regolamento già da Miami: FIA, F1 e team cercano l’accordo sulle nuove regoleA Miami, FIA, F1 e i team hanno iniziato a discutere delle modifiche ai regolamenti che entreranno in vigore nel 2026.

Temi più discussi: FIA e team, c'è l'accordo sui motori 2027-28: ecco cosa cambierà; Formula 1: Leclerc rinnova con la Ferrari; F1, raggiunto l’accordo su modifiche progressive ai motori 2027-2028; Inchiesta F1: la moda di lusso punta tutto su donne e giovani per sfondare in Asia - Commento - Formula 1.

Dovrebbe Verstappen andare al Team Mercedes F1? reddit

F1, c’è l’accordo tra i team e la FIA: cambia la divisione tra motore termico ed elettrico dal 2027La F1 corregge la rotta sul fronte delle power unit del futuro. Dopo mesi di confronti tra FIA, team e costruttori, è stato raggiunto un accordo che ... oasport.it

F1, raggiunto l'accordo su modifiche progressive ai motori 2027-2028Dalla Federazione l’ufficialità sul compromesso tra endotermico ed elettrico: al momento il suddivisione al 50% per le due componenti, mentre è stato decretato un cambiamento graduale per arrivare a 6 ... sport.sky.it

Al Cogan (@AlCogan1) / Posts / X x.com