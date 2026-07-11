Il Modena saluta il suo regista L’addio di Gerli questione tattica

Il Modena ha ufficialmente separato le strade dal suo regista. La decisione, comunicata tramite un comunicato ufficiale, riguarda la fine del rapporto professionale. Nessun dettaglio sulle motivazioni, ma si conferma che l’addio è definitivo. La squadra si prepara ora a proseguire la stagione senza il suo responsabile tattico. La scelta ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma resta confermata la separazione.

Forse, con uno sforzo emotivo non banale, basterebbe accettare che tutto (nel calcio, in particolar modo) ha un inizio e una fine. E, per quanto possa sorprendere, la futura cessione di Fabio Gerli rientra coerentemente con l’evoluzione naturale di un club che da qualche anno sta pensando a come creare nuovo patrimonio e valore all’interno della sua rosa. Inoltre, sei anni con la stessa maglia, possono considerarsi un ciclo abbastanza denso ed intenso. Di ieri, intanto, la notizia del probabile sostituto di Gerli: si tratta del classe ’92 Gaston Brugman, in uscita dal Pescara, con un passato anche a Parma e Palermo. Chissà che pure lo stesso capitano canarino, Gerli, non abbia pensato fosse arrivato il momento di reinventarsi e di tentare un’esperienza diversa alla soglia dei 30 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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