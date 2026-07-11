Il modello Italia conquista l’Unesco Al lavoro le consulte degli studenti

Il modello Italia è stato riconosciuto dall’Unesco. Ieri a Parigi, il ministro dell’Istruzione ha partecipato al Transforming Education Summit +4 e all’High-Level Steering Committee SDG4, incontri promossi dall’organizzazione internazionale. Questi eventi hanno definito le priorità dell’agenda globale per l’istruzione oltre il 2030. Nel frattempo, sono in corso le consultazioni con le consulte degli studenti.

Ieri a Parigi il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha preso parte ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell’ High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall’ Unesco per definire le priorità dell’agenda internazionale dell’istruzione oltre il 2030. Nel corso della riunione del Comitato Direttivo di Alto Livello, il ministro è intervenuto nel dibattito sulle priorità per rafforzare la resilienza dei sistemi educativi, ribadendo l’impegno dell’Italia per una scuola capace di coniugare qualità, innovazione e valorizzazione del merito, anche nell’ambito della cooperazione internazionale. La missione ha rappresentato anche un importante riconoscimento del modello italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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