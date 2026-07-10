Consulte studentesche all’Unesco Valditara a Parigi | Italia modello di partecipazione per i giovani Vanno ascoltati

Il ministro dell’Istruzione e del Merito partecipa a Parigi ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell’High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall’Unesco. Durante l’incontro, ha affermato che l’Italia rappresenta un modello di partecipazione giovanile e ha sottolineato l’importanza di ascoltare i giovani. La partecipazione di rappresentanti studenteschi e di altri stakeholder è al centro delle discussioni in corso.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sta prendendo parte ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell’High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall’Unesco, che si tengono a Parigi. Durante la riunione, il Ministro è intervenuto per sottolineare le priorità necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi educativi. Al tavolo parigino, Valditara ha confermato l’impegno dell’Italia per costruire una scuola capace di unire qualità, innovazione e valorizzazione del merito, muovendosi sempre all’interno della cornice della cooperazione internazionale. La missione ha portato con sé un riconoscimento diretto per il nostro Paese. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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