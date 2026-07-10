Per la prima volta, le Consulte studentesche partecipano ai lavori del Comitato di alto livello dell'UNESCO. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha partecipato oggi a Parigi al Transforming Education Summit +4 e all'High-Level Steering Committee SDG4, incontri promossi dall'UNESCO per definire le priorità dell'agenda internazionale dell'istruzione oltre il 2030. Valditara ha affermato che l'Italia si distingue anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali.

Oggi a Parigi il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha preso parte ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell'High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall'UNESCO per definire le priorità dell'agenda internazionale dell'istruzione oltre il 2030. Nel corso della riunione del Comitato Direttivo di Alto Livello, il Ministro è intervenuto nel dibattito dedicato alle priorità per rafforzare la resilienza dei sistemi educativi, ribadendo l'impegno dell'Italia per una scuola capace di coniugare qualità, innovazione e valorizzazione del merito, anche nell'ambito della cooperazione internazionale. La missione ha rappresentato anche un importante riconoscimento del modello italiano di partecipazione studentesca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali”

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