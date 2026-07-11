Il mito del pesce e il diavolo | come i Led Zeppelin inventarono il rock come leggenda

Nel 1969, mentre negli Stati Uniti si viveva l’epoca di Woodstock e del Vietnam, quattro giovani inglesi crearono un nuovo stile musicale. Tra riferimenti a un mito del pesce e al diavolo, i Led Zeppelin diedero vita a un sound che avrebbe rivoluzionato il rock. La band si affermò come simbolo di un’epoca, lasciando un’impronta duratura nel panorama musicale internazionale. La loro nascita coincise con un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali.

Era l’estate del 1969. L’America bruciava di Vietnam, di Woodstock imminente, di un’energia che cercava sbocchi ovunque. E mentre il mondo guardava verso la luna, quattro ragazzi inglesi stavano costruendo qualcosa di altrettanto inafferrabile: un mito capace di sopravvivere a se stesso. I Led Zeppelin non erano solo una band. Erano una forza della natura che lasciava dietro di sé un solco — musicale, culturale, e nel caso dell’Edgewater Inn di Seattle, anche letterale. Quello che accadde la notte del 28 luglio 1969, in una stanza d’albergo affacciata su Elliott Bay, non fu solo uno degli episodi più controversi della storia del rock. Fu il... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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