? Punti chiave Come hanno fatto i Semiramis a trasformare un disco scolastico in leggenda?. Cosa nasconde il nuovo album che sfida il mito del 1973?. Perché il prog di Catanzaro sta conquistando i palchi del Messico?. Chi sono i protagonisti che porteranno il mito al Museo del Rock?.? In Breve Incontro coordinato dalla giornalista Rosita Mercatante con Gianluca Croce e Piergiorgio Caruso.. Evoluzione artistica dai primi anni scolastici fino alla rinascita avvenuta nel 2014.. Nuovo album La Fine Non Esiste pubblicato dalla band nel 2024.. Prossimo concerto integrale a Città del Messico dedicato al disco del 1973.. Sabato 9 maggio alle ore 18, il Museo del Rock ospiterà Paolo Faenza, Daniele Sorrenti e Giovanni Barco per un incontro dedicato ai Semiramis e al loro album Dedicato a Frazz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Semiramis al Museo del Rock: il mito di Dedicato a Frazz torna in scena

Notizie correlate

“We will rock you – Il Musical”: torna al Politeama Genovese il grande show dedicato ai QueenContinua il successo della tournée italiana di “We will rock you – Il Musical”, lo spettacolo teatrale ufficiale dei Queen, che arriva a Genova per...

Leggi anche: “Mestieri di scena”: torna a Udine il corso dedicato al teatro dietro le quinte

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: I SEMIRAMIS OSPITI AL MUSEO DEL ROCK DI CATANZARO; Il Museo del Rock ospita i Semiramis: viaggio dentro Dedicato a Frazz; Il Museo del Rock incontra i Semiramis: viaggio dentro un album leggendario.

Il Museo del Rock incontra i Semiramis: viaggio dentro un album leggendarioIl Rock progressivo ritorna al Museo del Rock. Lo fa con una storia che attraversa decenni e intere generazioni, riportando al centro una delle formazioni ... catanzaroinforma.it

Museo del Rock, Vito Teti al Presidente Occhiuto: «Chiami Steven Tyler e lo convinca a tornare in Calabria»La vicenda che riguarda Steven Tyler ((Steven Victor Tallarico), frontman degli Aerosmith, sta conoscendo una grande e giusta rilevanza in Calabria, in Italia e nel mondo. E questo fa molto male, ... corrieredellacalabria.it

Al Museo del Rock i Semiramis, viaggio in un album leggendario https://www.meravigliedicalabria.it/al-museo-del-rock-i-semiramis-viaggio-in-un-album-leggendario/ - facebook.com facebook

Il Museo del Rock incontra i Semiramis: viaggio dentro un album leggendario x.com