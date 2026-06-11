Il mito incontra il futuro Dalla Partita del secolo all’erba nata sotto i led
La Partita del secolo ha segnato un momento storico nel calcio, mentre tecnologie innovative permettono di coltivare un’erba speciale per i Mondiali, creata sotto luci LED. La partita ha rappresentato un evento memorabile, e nel settore del campo sportivo si stanno sperimentando metodi avanzati per la crescita dell’erba, combinando ingegneria e natura. Questi sviluppi mostrano come il mondo dello sport si stia evolvendo attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e pratiche agricole.
Si è fatta la storia con la Partita del secolo, si imbrigliano le leggi della natura per far crescere un’erba da Mondiale, abilità e fantasia degli ingegneri si intersecano col paesaggio. Una giro del Nuovo mondo – e del mito – in sedici stadi. Mentre la palla ovale e il ’soccer’, il nostro calcio, si scambiano di ruoli, qualche impianto sembra sfidare la fisica, alcuni paiono in procinto di decollare, altri si ispirano alle meraviglie del passato. Come il ’foro’ centrale dell’ Atlanta Stadium, una sorta di rivisitazione del Pantheon romano secondo l’architetto che l’ha costruito. Ospiterà cinque partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale, una degli ottavi di finale e una semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
The Final Days of World War II in Color (UNCENSORED)
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