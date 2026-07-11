Un colpo di pistola è stato sparato durante una manifestazione, provocando un ferito. La sparatoria si è verificata in una zona centrale, con testimoni che hanno sentito uno sparo secco. La vittima è stata portata in ospedale, le forze dell’ordine stanno indagando. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o motivazioni. La scena è stata subito delimitata, e sono in corso accertamenti.

Roma, 11 luglio – Mentre le cancellerie europee continuano a riempirsi la bocca di “transizioni ecologiche”, “resilienza” e fumose terze vie arcobaleno, la realtà della geopolitica bussa alla porta con il rumore secco, freddo e metallico di un percussore. Al recente vertice Nato tenutosi ad Ankara, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha servito ai leader occidentali una lezione di realismo politico che rimarrà negli annali del protocollo diplomatico. Niente medagliette di latta, niente accordi quadro sulle emissioni o trattati di buone intenzioni stampati su carta riciclata né tipici e topici tappeti che avrebbero invertito di trecentosessanta gradi il messaggio: il Sultano ha regalato a ciascun capo di Stato un revolver Gumusay 357 Magnum personalizzato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il metallo e il protocollo: la Magnum di Erdogan spara sul teatrino progressista

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