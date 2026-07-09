Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente turco ha regalato alla presidente del Consiglio una pistola con il proprio nome inciso, accompagnata da una scatola di munizioni. La donazione ha suscitato reazioni politiche, con alcuni esponenti che hanno commentato l’episodio in modo critico.

Di regali strani se ne ricevono, ma quello ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice Nato ad Ankara lo è in modo particolare. Il padrone di casa, Recep Tayyip Erdogan, a ciascun leader ha donato una pistola con il proprio nome inciso sopra, corredata di una scatola di munizioni. Lo ha raccontato il primo ministro britannico Keir Starmer, che ne ha parlato ai giornalisti sul volo di rientro a Londra. Erdogan ha pensato proprio a tutto: come ha spiegato Starmer al dono ha allegato anche una nota che esentava le armi dai controlli doganali sulle esportazioni turche. Starmer, che essendo stato disarcionato dal suo stesso... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Erdogan regala una pistola alla Meloni con inciso il suo nome. E Bonelli subito la spara grossa

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