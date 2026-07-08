Erdogan con mano sul cuore, il saluto affettuoso per la premier Meloni al vertice Nato di Ankara

Notizia in breve

Al vertice Nato di Ankara, la premier Meloni si è incontrata con il segretario dell’Alleanza e il presidente turco. Durante la foto di rito, Erdogan ha salutato Meloni con un gesto affettuoso, portando la mano sul cuore. La scena si è svolta alla presenza di altri leader, tra cui il segretario dell’Alleanza. L’evento si è svolto il 8 luglio 2026.