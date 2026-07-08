Erdogan con mano sul cuore il saluto affettuoso per la premier Meloni al vertice Nato di Ankara
Al vertice Nato di Ankara, la premier Meloni si è incontrata con il segretario dell’Alleanza e il presidente turco. Durante la foto di rito, Erdogan ha salutato Meloni con un gesto affettuoso, portando la mano sul cuore. La scena si è svolta alla presenza di altri leader, tra cui il segretario dell’Alleanza. L’evento si è svolto il 8 luglio 2026.
(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 La premier Meloni arriva al vertice Nato di Ankara, ecco il momento della foto di rito con il segretario dell'Alleanza Rutte e il Presidente turco Erdogan. Quando la premier va via, Erdogan la saluta mettendosi la mano sul cuore. Nato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Erdogan con mano sul cuore, il saluto affettuoso per la premier Meloni al vertice Nato di Ankara
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