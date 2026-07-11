Una donna, ex cameriera e operaia, aveva avuto una relazione complicata con un uomo. Durante un confronto, avrebbe scritto un messaggio dicendo: “L’ho ammazzata”. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto la donna, senza ulteriori dettagli sui soggetti o sui luoghi. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato all’evento.

Una relazione turbolenta, quella tra Luigia, che aveva lavorato prima come cameriera in un ristorante e, poi, come operaia in una ditta della zona, e Sami. Si sarebbero più volte separati a causa della conflittualità nella coppia. "Era una ragazza bellissima mia sorella. Non meritava tutto questo. Ero a Milano per lavoro quando l’ho saputo da mia mamma che mi ha detto "è morta, torna a casa". Non capivo. Aveva ricevuto un sms in cui c’era scritto che era morta. La cosa più dura è stato comunicarlo a mio padre che non può muoversi", ha detto in lacrime ieri il fratello di lei, Fortunato Savino. La mamma Luisa non riesce a uscire di casa. Piange sul letto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il messaggio a nostra madre: ‘L’ho ammazzata’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I figli di Stefania Rago (vittima di femminicidio): Nostra madre era in gabbia. Non...

Notizie e thread social correlati

Uccide la madre e nasconde il cadavere, poi confessa: "L'ho ammazzata"Un uomo di 48 anni ha ucciso sua madre di 78 anni a San Vittorino, periferia est di Roma.

Loreto, uccide l'ex a coltellate in casa. Arrestato dopo la lite con Luigia Fortunato, 33enne madre di suo figlio: «L'ho ammazzata». Lui rivoleva il ragazzinoUn uomo ha ucciso l’ex compagna a coltellate in casa durante una lite scoppiata per questioni di custodia del figlio.

Argomenti più discussi: Il messaggio del Vescovo Corrado dopo la visita di Papa Leone XIV a Pavia; La Basilicata piange Renato Cantore: Il suo esempio e le sue opere patrimonio prezioso per la nostra comunità. Il messaggio di cordoglio di Bardi; L'Arcivescovo per i funerali di Imprezzabile: La sua morte fa pensare con gratitudine a tutti gli agenti che vigilano sulla nostra sicurezza; Il Napoli e l’inchiesta di Bari su De Laurentiis e figlio: Certi della nostra correttezza.

Il messaggio a nostra madre: ‘L’ho ammazzata’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

MONTECASSINO INCONTRA IL CARDINALE PIZZABALLA. Conferimento del Premio Pacis Nuntius 2026. Il messaggio di pace e fratellanza, soprattutto per i conflitti in Medioriente, che il Cardinale ha lanciato oggi dalla nostra Abbazia deve far riflettere t x.com

Quando la troppa complessità ci blocca: il peso psicologico delle scel reddit