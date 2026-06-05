Uccide la madre e nasconde il cadavere poi confessa | L' ho ammazzata

Da today.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 48 anni ha ucciso sua madre di 78 anni a San Vittorino, periferia est di Roma. Dopo averla strangolata, ha nascosto il cadavere e poi ha confessato l'omicidio. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato il sospetto. La donna è stata trovata senza vita in casa. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio.

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Omicidio a Roma. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio 48enne nella zona di San Vittorino, alla periferia est della Capitale. Il corpo della donna è stato scoperto dai carabinieri, che avevano avviato le indagini dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari.Il delitto a. 🔗 Leggi su Today.it

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