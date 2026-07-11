il mercato presenta il conto al vino premium

Il settore del vino di alta gamma sta affrontando una diminuzione dei prezzi. Dopo anni di crescita costante, i valori delle bottiglie premium sono scesi, con una riduzione delle vendite e degli investimenti nel segmento. I produttori segnalano che il mercato si sta ribilanciando dopo un periodo di espansione continua, che aveva portato a prezzi elevati e a un aumento della domanda. Al momento, non ci sono indicazioni di ripresa immediata.

Per anni il vino di alta gamma ha beneficiato di una sorta di immunità economica. I prezzi salivano, i consumatori seguivano, gli investitori acquistavano e il mercato sembrava confermare l’idea che alcune denominazioni fossero destinate a crescere all’infinito. Oggi qualcosa si sta incrinando. Negli Stati Uniti i prezzi medi dei Bordeaux stanno registrando una flessione significativa. Secondo Wine-Searcher, in tre anni il valore medio delle bottiglie è diminuito di quasi il venti per cento. Nello stesso periodo anche alcuni Cabernet Sauvignon della Napa Valley stanno mostrando segni di rallentamento, spesso attraverso sconti e promozioni che raramente finiscono nelle comunicazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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CEO BilionárioOdiava nosso contrato! Ao ler minha mente, o chefe frio me mima feito rainha!

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