la guerra ue al petrolio presenta il conto

Negli ultimi dieci anni, l'Unione europea ha puntato sul Green Deal per affrontare le sfide energetiche, poiché non possiede giacimenti di petrolio né riserve di gas. La strategia si è concentrata su fonti rinnovabili e politiche di sostenibilità, in un tentativo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Questa scelta ha portato a una serie di azioni e controversie legate alla transizione energetica nel continente.

Non disponendo né di giacimenti petroliferi né di riserve di gas, negli ultimi dieci anni l’Unione europea ha sognato di risolvere i suoi problemi energetici ricorrendo al Green deal. Una grande transizione verso fonti rinnovabili e pulite, meno costose e con impatto zero sull’ambiente. Peccato che il sogno di indipendenza dalle fonti fossili, in questo inizio di primavera 2026, sia stato interrotto da un brusco risveglio. Il primo segnale d’allarme è venuto dalla Slovenia, che ha deciso di razionare il carburante, imponendo un limite di acquisto alla quantità di benzina e gasolio. Poi sono arrivati gli allarmi delle compagnie aeree, a cominciare dalla Lufthansa, che hanno annunciato lo stop a decine di migliaia di voli a causa della mancanza di cherosene.🔗 Leggi su Panorama.it

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