La guerra Ue al petrolio presenta il conto
Negli ultimi dieci anni, l'Unione europea ha puntato sul Green Deal per affrontare le sfide energetiche, poiché non possiede giacimenti di petrolio né riserve di gas. La strategia si è concentrata su fonti rinnovabili e politiche di sostenibilità, in un tentativo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Questa scelta ha portato a una serie di azioni e controversie legate alla transizione energetica nel continente.
Non disponendo né di giacimenti petroliferi né di riserve di gas, negli ultimi dieci anni l’Unione europea ha sognato di risolvere i suoi problemi energetici ricorrendo al Green deal. Una grande transizione verso fonti rinnovabili e pulite, meno costose e con impatto zero sull’ambiente. Peccato che il sogno di indipendenza dalle fonti fossili, in questo inizio di primavera 2026, sia stato interrotto da un brusco risveglio. Il primo segnale d’allarme è venuto dalla Slovenia, che ha deciso di razionare il carburante, imponendo un limite di acquisto alla quantità di benzina e gasolio. Poi sono arrivati gli allarmi delle compagnie aeree, a cominciare dalla Lufthansa, che hanno annunciato lo stop a decine di migliaia di voli a causa della mancanza di cherosene.🔗 Leggi su Panorama.it
Notizie correlate
La crisi idrica presenta il conto: in Italia costo doppio che in UeTra siccità, alluvioni e mancato riciclo il conto della crisi idrica in Italia è salato.
Leggi anche: Bollette, la guerra in Iran presenta il conto: rincari di oltre l’8% per l’elettricità
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: L'Ue sostiene la fine delle nuove trivellazioni di petrolio e gas; La guerra Ue al petrolio presenta il conto; UE-ASEAN, Kallas: diversificare risorse, no petrolio russo; Al vertice di Cipro l’UE scommette tutto sull’Ucraina.
La guerra Ue al petrolio presenta il contoIl sogno europeo di abbandonare petrolio e gas si infrange contro la crisi geopolitica: razionamenti, stop ai voli e carenze di carburante mettono a rischio economia e trasporti, mentre riemerge il no ... panorama.it
Energia, la guerra di Trump costa 14 miliardi al mese all’UeIl conflitto con l’Iran fa impennare gas e petrolio e mette sotto pressione i carburanti: Bruxelles prepara misure urgenti. startmag.it
I palestinesi stanno riutilizzando le macerie della guerra per riasfaltare le strade distrutte - facebook.com facebook
Gli Usa bocciano la bozza iraniana. Teheran: “La guerra è più vicina” x.com