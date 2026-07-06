Una coppia di clienti ha lasciato il locale senza pagare il conto dopo aver consumato carni pregiate e vino di qualità. Dopo aver terminato il pasto, si sono allontanati rapidamente approfittando di un momento di distrazione del personale. La fuga è avvenuta nel centro di Bassano, dove si stanno ancora cercando i due clienti. Non ci sono state segnalazioni di minacce o altri episodi violenti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Prima il pranzo a base di carni pregiate, poi la fuga repentina per evitare il conto. A Bassano è caccia a una coppia di clienti che, dopo aver mangiato in un noto locale cittadino, si è allontanata approfittando di un momento di distrazione del personale. Sul tavolo dell’Antica Osteria da Gamba è rimasto solo un conto salato e non pagato. I due clienti, una coppia di mezza età, si sono presentati a pranzo. Fin da subito l’atteggiamento dell’uomo ha destato qualche perplessità: «Una persona arrogante e sopra le righe», racconta la titolare Serena Sciacca, mentre la donna appariva normale. «Prima di oggi non li avevo mai visti - continua la ristoratrice – posso dire che sicuramente erano italiani». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Pranzo con carni pregiate e buon vino, due clienti di Bassano poi fuggono senza pagare il conto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coppia scappa senza pagare il conto dopo la cena di sushi a Napoli: l’appello del ristorante per identificare i due clientiDue clienti sono fuggiti senza saldare il conto dopo aver consumato una cena a base di sushi e vino in un ristorante del quartiere Vomero a Napoli.

In via Lombardia con due valigie piene di bottiglie di vino pregiate e champagne: denunciati due giovaniDue giovani sono stati denunciati dopo essere stati trovati con due valigie contenenti 18 bottiglie di vino pregiato e champagne, per un valore...