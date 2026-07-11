Per la prima volta, all’interno dell’ospedale San Matteo si è svolto un mercato di Campagna Amica, aperto a pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini. L’iniziativa ha proposto prodotti agricoli freschi, locali, stagionali e tracciati. Successivamente, sono state avviate attività congiunte sui temi della salute, della prevenzione e dell’alimentazione corretta.

Prima un mercato all’interno dell’ospedale poi iniziative congiunte sui temi della salute, della prevenzione e della corretta alimentazione. Per la prima volta pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini hanno potuto trovare un mercato di Campagna Amica al San Matteo, allestito con prodotti agricoli freschi, locali, stagionali e tracciati. Si chiama “Campagna amica per la salute“ l’iniziativa organizzata da Coldiretti Pavia in collaborazione con il Policlinico. "Per noi è un grande onore aver portato i nostri prodotti agricoli nel San Matteo – sottolinea Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia –. Essere al suo fianco in questo giorno speciale significa anche dimostrare come agricoltura e salute siano due mondi profondamente collegati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mercato di Coldiretti nel Policlinico. San Matteo

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Pavia, patto tra Coldiretti e San Matteo per promuovere la corretta alimentazione

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